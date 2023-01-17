Вижила під час ракетного удару в Дніпрі: постраждала розповіла про перші хвилини після вибуху

Катерина - мешканка багатоповерхівки у Дніпрі, куди 14 січня вдарила російська ракета. Незадовго до вибуху дівчина повернулася з роботи додому. Вона отримала легкі поранення, коли рухнув під'їзд.

Вижити допомогло лише те, що у той момент вони з батьком були на кухні. Із всієї квартири вціліла тільки вона, розповіла дівчина.

Постраждала зізнається - ніколи не думала, що таке може статися з нею.

"У мене почався ступор, я не знала, що робити. Потім почала плакати, кричати. Я спочатку не зрозуміла, що це вибух, до мене потім дійшло це. Я не знала, чи бігти, чи залишатися у під'їзді, чи можна вийти. Ми (разом з татом - ред.) двері намагалися ногою вибити. Вибиваємо їх, а там просто завалило все", - згадує Катерина.

ЇЇ батько після вибуху почав збирати речі, а вона - довго кричати з вікна на сьомому поверсі, щоб помітили рятувальники.

"Що мене знайшли, допомогло те, що я кричала з вікна. Всі чули, казали: зараз, зараз. Потім мої родичі теж почали казати, і потім вже з балкона нам сказали, що зараз витягнуть. У мене були тільки невеликі порізи ноги, там було скло маленьке, і трішки в голові було. Я навіть не відчула цього, коли був вибух. Пізніше зрозуміла, що в мене кров", - розповіла мешканка зруйнованого будинку.

Мами дівчини у момент вибуху вдома не було, вона приїхала одразу після трагедії.

Станом на 12:00 17 січня відомо про 44 загиблих у результаті російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, серед них чотири дитини. Травмовано 79 мешканців, врятовано - 39. Пошукова операція триває.

Удар по будинку в Дніпрі: що відбувається на місці трагедії 16 січня

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