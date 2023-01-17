Вижила під час ракетного удару в Дніпрі: постраждала розповіла про перші хвилини після вибуху

Із всієї квартири вціліла тільки кухня, спуститися з сьомого поверху було неможливо.
Катерина - мешканка багатоповерхівки у Дніпрі, куди 14 січня вдарила російська ракета. Незадовго до вибуху дівчина повернулася з роботи додому. Вона отримала легкі поранення, коли рухнув під'їзд.
Вижити допомогло лише те, що у той момент вони з батьком були на кухні. Із всієї квартири вціліла тільки вона, розповіла дівчина.
Постраждала зізнається - ніколи не думала, що таке може статися з нею.
"У мене почався ступор, я не знала, що робити. Потім почала плакати, кричати. Я спочатку не зрозуміла, що це вибух, до мене потім дійшло це. Я не знала, чи бігти, чи залишатися у під'їзді, чи можна вийти. Ми (разом з татом - ред.) двері намагалися ногою вибити. Вибиваємо їх, а там просто завалило все", - згадує Катерина.
ЇЇ батько після вибуху почав збирати речі, а вона - довго кричати з вікна на сьомому поверсі, щоб помітили рятувальники.
"Що мене знайшли, допомогло те, що я кричала з вікна. Всі чули, казали: зараз, зараз. Потім мої родичі теж почали казати, і потім вже з балкона нам сказали, що зараз витягнуть. У мене були тільки невеликі порізи ноги, там було скло маленьке, і трішки в голові було. Я навіть не відчула цього, коли був вибух. Пізніше зрозуміла, що в мене кров", - розповіла мешканка зруйнованого будинку.
Мами дівчини у момент вибуху вдома не було, вона приїхала одразу після трагедії.
Станом на 12:00 17 січня відомо про 44 загиблих у результаті російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, серед них чотири дитини. Травмовано 79 мешканців, врятовано - 39. Пошукова операція триває.
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