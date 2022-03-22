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"Вижив у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями, а загинув від снаряду РФ" - Зеленський про смерть 96-річного Романченка

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"Вижив у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями, а загинув від снаряду РФ" - Зеленський про смерть 96-річного Романченка

У будинок Романченка влучила ракета окупантів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічну загибель колишнього в'язня нацистських концтаборів 96-річного Бориса Романченка. Глава держави зауважив, що  Романченко вижив у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями, у часи Другої світової, а загинув у Харкові в 21 столітті від російського обстрілу.

Про це він сказав у відеозверненні 21 березня.

"У Харкові був убитий Борис Романченко. Колишній в'язень нацистских концтаборів, йому було 96 років. Вдумайтеся, будь ласка, скільки всього він пройшов. Він вижив у Бухенвальді, Дора-Міттельбау, Пенемюнде, Берген Бельзені - у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями. А був убитий російським снарядом, який вдарив по звичайній харківській багатоповерхівці. Кожен день війни все очевидніше, що це в них таке денацифікація", - сказав Зеленський.

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