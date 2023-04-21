Візит генсека НАТО в Київ: це сигнал для всього світу — пояснення експерта

Візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва має таке ж значення, як і візит президента США Джо Байдена, який відвідав столицю України тоді, коли від нього цього ніхто не чекав.

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Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив політконсультант Дмитро Васильєв.

“Звісно, що Єнс Столтенберг — персона меншої ваги, ніж президент Сполучених Штатів. Але його приїзд зараз можна порівняти зі значенням приїзду Джо Байдена в Київ тоді, коли його ніхто тут не чекав. Росіяни тоді були налякані, а ми були надзвичайно натхненні цим приїздом. Ми пам'ятаємо, що Джо Байден тоді приїжджав не з пустими руками, він приїхав з достатньо серйозними подарунками", - сказав Васильєв.

Він зазначив, що візит генсека НАТО дає потужний сигнал для всіх, що Україна і союзники розпочали надзвичайно серйозні підготовчі дії для перемоги України в цій війні.

Це вирішальний етап. Те, що зараз приїхав Єнс Столтенберг саме напередодні саміту НАТО і напередодні Рамштайну говорить про те, що він привіз надзвичайно важливі новини військово-політичному керівництву України. Він також взяв надзвичайно важливу інформацію для того, щоб її озвучувати далі і для того, щоб приймалися рішення", - сказав політконсультант.

Крім того, Васильєв заявив, що наразі Україна потребує більше зброї.

"Важливо, щоб кількість і якість зброї перевищила навіть ті списки, які були озвучені або навіть неозвучені, тому що ми розуміємо, що це військова або геополітична таємниця. Передається не тільки те, що оголошується. Передається набагато більше. Звісно, Україні потрібні літаки, не тільки модернізовані МіГи, які вже передаються Україні. Ми розуміємо, що наші пілоти проходять вишкіл латання на F-16 і будемо дуже сподіватися, що в недалекому майбутньому F-16 з’являться в розпорядженні наших пілотів та пілотів-ветеранів інших країн, щоб вони виконували бойові завдання на полі бою в Україні", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився заявою генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна повинна стати членом НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський розповів деталі переговорів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

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