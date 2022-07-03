"Візит" начальника російського генштабу Герасимова до України виявився фейком

Фото Герасимова на позиціях російських окупантів старі.

Засновник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Руслан Левієв зауважив, що фотографії з нібито нещодавнього відвідування начальником генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим тимчасово захоплених територій зробили на початку травня.

Про це Левієв повідомив у Twitter.

Кремлівська пропаганда 2 липня повідомила про прибуття Герасимова на захоплені території та показала фотографії, на яких він оглядає якісь позиції, дивиться в карту, стоїть поруч із військовим і телефонує.

Я же правильно понимаю, что метаданные ролика «Герасимов проверяет ход СВО» из телеграм-канала Минобороны говорят, что ролик состоит из фотографий, снятых ещё 5 мая 2022 года на iPhone 12 Pro Max? https://t.co/RfXZcRqXcR pic.twitter.com/0hifu5hst3 — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) July 2, 2022

"Я ж правильно розумію, що метадані ролика „Герасимов перевіряє хід СВО“ з Telegram-каналу міноборони [росії] свідчать, що ролик складається з фотографій, знятих ще 5 травня 2022 року на iPhone 12 Pro Max?" - написав Левієв.

Раніше Олег Жданов розповів, що українська ППО може збивати літаки ще до запуску ракет.

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