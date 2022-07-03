Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Візит" начальника російського генштабу Герасимова до України виявився фейком

Дата публікації
Перегляди
1816
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Візит" начальника російського генштабу Герасимова до України виявився фейком

Фото: Сайт Запорізької ОДА

Фото Герасимова на позиціях російських окупантів старі.

Засновник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Руслан Левієв зауважив, що фотографії з нібито нещодавнього відвідування начальником генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим тимчасово захоплених територій зробили на початку травня.

Про це Левієв повідомив у Twitter.

Кремлівська пропаганда 2 липня повідомила про прибуття Герасимова на захоплені території та показала фотографії, на яких він оглядає якісь позиції, дивиться в карту, стоїть поруч із військовим і телефонує.

"Я ж правильно розумію, що метадані ролика „Герасимов перевіряє хід СВО“ з Telegram-каналу міноборони [росії] свідчать, що ролик складається з фотографій, знятих ще 5 травня 2022 року на iPhone 12 Pro Max?" - написав Левієв.

Раніше Олег Жданов розповів, що українська ППО може збивати літаки ще до запуску ракет.

Читайте також:

Наступна публікація