Візит президента Гватемали до України: підписали безвіз та розпочали торговельно-економічний діалог

До України сьогодні, 25 липня, прибув президент Гватемали Алехандро Джамматтеї. Він пообіцяв просувати інтереси України в Латинській Америці та в ООН.

Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї, який 25 липня прибув до Києва, пообіцяв просувати інтереси України в Латинській Америці та в ООН, а також долучитися до міжнародного військового трибуналу проти Росії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 19:30.

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Алехандро Джамматтеї зауважив: вплив агресії росії проти України відчули навіть у його державі. Як і по всьому світу, де здорожчали продукти харчування. Переговори президентів тривали понад дві години. Сторони підписали низку економічних та політичних угод.

“Сьогодні ми домовилися і надалі об’єднувати наші зусилля на міжнародних майданчиках з метою ізоляції росії і збільшення для неї ціни за цю війну і дестабілізацію життя народів. Хочу подякувати пану Джамматтеї за підтримку санкційної політики проти росії”, - наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, президенти України та Гватемали підписали угоду про безвіз та розпочали торговельно-економічний діалог для втілення конкретних проєктів без посередників.

“Ми змогли сьогодні відвідати міста, де відбувалися жахливі події в околицях Києва, ми в Гватемалі - з українським народом, який сміливо захищався, і ми солідарні з тими родинами – жертвами цих жахливих злочинів”, - додав президент Гватемали.

Нагадаємо, що Подоляк заявив про демонтаж проросійської політики в Україні.

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