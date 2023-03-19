Візит Путіна до Маріуполя сигналізує, що окупанти готуються відступати – пояснення експерта

Російські війська готуються до відступу з тимчасового окупованих територій України. Саме про це може свідчити візит президента РФ Володимира Путіна до окупованого Маріуполя.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів військовий експерт Іван Киричевський.

На його думку, кампанія з візитами Путіна на тимчасово окуповані території України більше спрямована на російський генералітет та має на меті пропагандистську мету.

"Цілком ймовірно, що візит Путіна на тимчасово окуповані території України також мав на меті показати його авторитет в російській армії, якій зовсім скоро знову потрібно буде приймати складні рішення. Тому, щоб мати сміливість для відступу потрібна фігура, на яку можна покластись. Візит Путіна на окуповані території і мав дати російській армії більше мужності відступати з українських територій", - пояснив Киричевський.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін приїхав до тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині. ТСН.ua зібрав все, що відомо про приїзд кремлівського диктатора до міста.

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