Візит Путіна до Маріуполя: стало відомо, хто тиснув руку диктаторові та дякував за "перемогу" (фото)

Російський президент Володимир Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь і побував у мікрорайоні Невський, де окупанти нібито зводять будинки замість знищених.

Він поспілкувався зі власниками нових квартир однієї з багатоповерхівок. Маріупольці на відео, яке опублікувли російські пропагандисти, радо зустрічають диктатора. У Мережі одразу почали писати, що це традиційно підставні персонажі.

Telegram-канал "Маріуполь. Спротив" уже ідентифікував кількох із них.

Згідно з опублікованою інформацією, жінкою, яка дякувала Путіну "за перемогу", виявилася Ірина Волосатова.

"Раніше проживала з батьками в моєму будинку... З усією своєю сім'єю обікрали всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти до власної квартири, квартиру сусідки зверху теж розмародерили. Завжди була за РФ, всім незадоволена, українською владою і життям в Україні — результат ви бачите всі на цьому відео. Наговорила собі років на 15", - йдеться у дописі.

Іншим упізнаним, стверджують ЗМІ, є Олексій Хав'яр, який жив у Кальміуському районі Маріуполя.

Фото: Associated Press

Що відомо про візит Путіна до Маріуполя

Президент Росії Володимир Путін вночі завітав до Маріуполя Донецької області, який російська армія розбомбила після повномасштабного вторгнення до України. Главу РФ супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснуллін.

Диктатор прилетів до окупованого росіянами міста вертольотом. Після чого нібито об'їхав кілька районів міста, "пам'ятні місця" та будівлю театру.

За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, під час нічного відвідування міста Путіним з ним не було жодного гауляйтера. Ані Донецької області, ані Маріуполя.

Напередодні, 18 березня, диктатор Путін відвідав Крим для відкриття школи мистецтв. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що нібито з путіним планувалася нарада по відеозвʼязку, але російський президент прибув особисто.

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