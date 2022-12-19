Візит Шойгу на окуповані території України: озвучено версію, навіщо він приїжджав

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав зону бойових дій в Україні, оскільки побоюється, що його оголосять винним в усіх військових поразках окупантів. Боротьба між вежами Кремля за призначення "цапа-відбувайла" триває.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник під час телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"Маємо розуміти, що Російська Федерація зазнає стратегічної поразки, і в них в обов'язковому порядку має бути "цап офірний". Є думка, що таким "цапом" за поразку в Україні можуть зробити Шойгу. Тож Шойгу відчайдушно бореться за своє виживання, і цей відчайдушний маскарад ні що інше, як намагання підняти рівень своєї значимості. Мовляв, я є, я повністю контролюю хід бойових дій, я впливаю і розумію все, що відбувається у війську, а отже - я ще потрібен", - зазначив експерт.

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Як наголосив Черник, "в росіян мусить бути винуватий, і він буде призначений".

"Питання лише, яка з веж Кремля вдарить першою - чи вежа Бортнікова-Патрушева, тобто ФСБ, чи Шойгу. Але по-іншому не буде, винуватий буде", - переконаний він.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу побував на тимчасово окупованому півдні України і з гелікоптера перевірив російські війська.

Повідомлялося, що міністр оборони поспілкувався "на передовій" з російськими військовослужбовцями і заслухав доповіді командувачів

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи візит, заявив, що Шойгу на фронті скоріше деморалізує особовий склад, ніж підтримає вояків РФ.

"Не дуже цьому вірю, що він такий сміливий, що прибув туди. Але я скажу навіть більше. Його візит, людини, яка начепила генерала армії погони, не служивши навіть строкової служби в армії, якого називають "фанерним маршалом" самі військовослужбовці ЗС РФ, - це радше мінус, аніж плюс... Коли приїжджає цей ряжений, шапіто, то зрозуміло… це виводить їх із себе", - додав Череватий.

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