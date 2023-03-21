Візит Сі Цзіньпіна до Москви: політолог проаналізував заяви та вираз обличчя китайського лідера

За словами політолога, Китай створив для себе виграшну стратегію.

Китайський лідер Сі Цзіньпін прибув з візитом до Москви 20 березня. За підсумками першого дня було помітно, що старший партнер приїхав до молодшого партнера.

Про це розповів політолог Ігор Рейтерович, пише 24 канал.

За словами політолога, російський диктатор виконує роль підкореного, а успіхів в Росії не так і багато.

"Вираз обличчя Сі в деякі моменти нагадував стару фразу, що "ну ти гаварі-гаварі, а дєлать будєм по-другому", В контексті було помітно, що старший партнер приїхав до молодшого партнера", – зазначив Рейтерович.

Він зазначає показовим те, що Путін постійно говорив про союзництво, а Сі – мовив про партнерські відносини.

"Важливий момент, на який треба звернути увагу. Путін хоче інституціоналізованого союзу, який підкріплений різними договорами та діями. А Китай влаштовує ситуація підтримувати відносини, торгувати, але не брати зобов'язань щодо Росії. Виграшна стратегія для Китаю", – зауважив Рейтерович.

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Росія продовжить продавати газ Китаю за ціною, яка менша на 70% від ринкової.

"Але основне – Росії ще потрібно добудувати за власні кошти газогони, щоб постачати газ до Китаю в рамках угоди. Наразі це економічні та в певному сенсі дипломатичні успіхи Китаю", - додає експерт.

Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, розпочався триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії. Захід відбувається на запрошення російської сторони.

Політичний експерт Володимир Фесенко прогнозує, що Китай у відносинах із Росією буде зберігати "подвійність позиції".

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