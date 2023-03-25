Візит Сі до Москви: китайський лідер застеріг Путіна від застосування ядерної зброї

Під час візиту до Москви китайський лідер дав зрозуміти російському диктатору Путіну, що застосування ядерної зброї є неприпустимим. Європейські лідери вважають, що поїздка лідера Китаю "зробила світ безпечнішим".

Про це пише Financial Times.

Як зазначає видання, Сі Цзіньпін під час візиту до Москви не перетнув "жодних червоних ліній".

"Цей візит зменшує ризик ядерної війни, і вони дали це дуже чітко зрозуміти", – заявив Боррель.

Крім того, Сі також презентував Путіну мирний план щодо закінчення війни в Україні, який застерігає від застосування ядерної зброї. Окрім того, Пекін, на думку європейського політика, не збирається надавати будь-яку летальну зброю Росії.

Боррель зазначає, що лідер Китаю хоче стати координатором у питанні війни Росії проти України, але ніяк не союзником Кремля.

Додамо, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати й інші країни Заходу є набагато потужнішою силою, яка спирається на свої численні альянси.

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