Можливий візит Зеленського до Брюсселя спровокував сварку у ЄС через витік інформації - The Guardian

В офіційних осіб ЄС виникли виниклили взаємні звинувачення. Все через можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя.

Про інцидент пише The Guardian.

Зазначимо, що саміт лідерів ЄС відбудеться 9-10 лютого в Брюсселі.

Спершу інформацію про заплановану поїздку Зеленського повідомили італійські ЗМІ. А згодом представники Європейської народної партії (ЄНП) про неї написали в Twitter.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості привітати Вас у Брюсселі, пане Президенте", - йдеться у публікації.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що відповідальність за витік інформації має нести Європейський парламент. Натомість у самому Європарламенті звинувачують президентку ЄП Роберту Мецолу, яка є членом ЄНП, яка висвітлювала цей візит.

Ба більше, дипломати ЄС дорікнули тим, що Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн змагаються у демонстрації підтримки України. Йдеться, зокрема, про заяви фон дер Ляєн щодо вступу України ЄС, які багато країн вважають занадто "гучними".

"Сварка показує, як інститути ЄС конкурують і борються, щоб продемонструвати солідарність з Україною і свою підтримку Зеленському", – пише The Guardian.

Додамо, про те, що в столиці ЄС чекають на українського президента, написали одразу кілька авторитетних західних ЗМІ, посилаючись на поінформованих співрозмовників.

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