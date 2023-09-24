Візит Зеленського до США розкрив "стратегічні розбіжності" між Києвом та Вашингтоном – NYT

NYT нагадує, що американська розвідка та військові офіційні особи давно сумніваються, чому Україна так завзято воювала в Бахмуті.

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона заявив, що ЗСУ звільнять Бахмут до кінця року, що вказує на різні позиції України та США щодо контрнаступу. У США вважають, що Україна повинна більше зосереджувати увагу на південь.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Зеленський у США спрогнозував, що українські війська "деокупують Бахмут і ще два міста", захоплені Росією. Він не сказав, які саме міста має на увазі. І всупереч очікуванням військових аналітиків із Заходу, президент заявив, що Україна буде воювати всю зиму, без паузи.

NYT нагадує, що американська розвідка та військові офіційні особи давно сумніваються, чому Україна так завзято воювала в Бахмуті, місці однієї з найкривавіших битв війни. У статті пригадали, що міністр оборони США Ллойд Дж. Остін заявляв, що Бахмут має "більше символічну, ніж стратегічну та оперативну цінність".

"Деякі американські чиновники кажуть, що бій у Бахмуті став чимось на зразок одержимості пана Зеленського та його військових керівників. Невпинна зосередженість українців на місті змусила їх повірити, що можлива перемога вже не за горами, ще довго після того, як американські чиновники порадили їм рухатися до інших цілей, оскільки перемога для обох сторін буде пірровою", – пише The New York Times.

Журналісти нагадують, що плани щодо контрнаступу часом розділяли думки Вашингтона і Києва. Наголошується, що американські військові чиновники хотіли, щоб Україна звільнила Мелітополь на півдні країни. Попри те, що останнім часом це місто було в центрі уваги, Україна має все менше часу, щоби прорвати оборону Росії.

За словами американських чиновників, повернення Мелітополя дозволить Україні використовувати артилерію малої дальності, щоб знищити російські лінії постачання до Криму, чинячи тиск на російську сили там.

Деякі американські офіційні особи заявили, що український контрнаступ, схоже, не досягне стратегічних цілей перерізання або звуження сухопутного мосту між Кримом і російським кордоном.

"Російські мінні поля виявилися потужним захистом, і українська влада була надзвичайно стурбованою великими втратами, які можуть бути спричинені будь-якими спробами подолати ці бар'єри", – йдеться у статті

Представники США заявили, що незабаром українським силам буде ще важче підтримувати просування вперед, оскільки внаслідок осінніх дощів ґрунт стає м’яким і брудним. Деякі офіційні особи кажуть, що протягом кількох тижнів українській армії знадобиться час, щоб відновити запаси техніки та дати відпочити військовим, виснаженим літніми боями.

За інформацією видання, у США Зеленський спростував такі аргументи.

Нагадаємо, що президенти США і України Джо Байден та Володимир Зеленський провели зустріч у Білому домі.

Під час зустрічі глава Білого дому заявив, що народ України продемонстрував величезну хоробрість.

Також Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні.