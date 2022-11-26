Візьме "Хрюшу" і закликатиме капітулювати: російська пропагандистка придумала, як змусити українців здатись

Російська пропаганда придумала новий метод, як змусити Україну капітулювати на фронті. Для цього пропагандисти віднайшли російську ведучу дитячої програми Ангеліну Вовк, яка з "Хрюшею" та "Степашею" захотіла поїхати на фронт.

Про це вона заявила в етері одного із російських пропагандистських каналів.

На відео ведуча "Спокійної ночі, малята" Ангеліна Вовк розповіла, що планує поїхати на фронт, що змусити українців припинити чинити опір та дозволити Росії продовжувати геноцид.

"Думаю, треба якось зупинити ту сторону. Щоб вони таки по-іншому глянули на ці події. І я сказала своїй приятельці, що я візьму "Хрюшу" і "Степашу" і поїду туди, на фронт і звернуся до українців. У мене теж є українська кров. Я їм теж читала казки. І гадаю: раптом мене почують. А просто мені здається, що ось коли зазвучала б ця музика з передачі "Спокійної ночі, малята" і вони почули б мій голос. Я б сказала: "Здрастуйте, дорогі дівчатка і хлопчики. Зупиніться, що ви робите? Ви ж хороші!", – заявила одурманена пропагандою російська ведуча.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабну війну проти України. На нашу державу того ж ранку полетіли російські ракети. Російський диктатор Путін звернувся до своїх громадян та заявив, що метою війни є "денацифікація та демілітаризація" України. Насправді Кремль хотів встановити у Києві свій маріонетковий режим. Фейковим "президентом" повинен був стати державний зрадник Янукович.

Від 10 жовтня Росія ракетами обстрілює українську енергетичну інфраструктуру, щоб змусити українців взимку бути без електрики та тепла. Лише 23 листопада РФ випустила по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.

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