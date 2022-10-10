"Візьміть теплі речі і запас їжі в укриття" - Кличко попередив киян про небезпеку нових ударів РФ

Російська армія 10 жовтня масовано обстрілює Україну і загроза нових ударів, зокрема для Києва, триває.

Киян на тлі масових обстрілів армією Росії 10 жовтня закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, а також тимчасово не виїжджати у місто.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Російські терористи не зупиняються. Атакують всі регіони України. Загроза нових ударів триває", - попередив Кличко.

Міський голова радить киянам для перебування в укриттях взяти теплий одяг, воду, запас їжі, зарядні пристрої для телефонів.

"У місто поки не виїжджайте. Підземні станції метрополітену працюють як укриття. Пасажирів метро зараз не перевозить.

Всі міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуації. Оперативно реагують на ситуацію та долають наслідки ударів ворога", - додав мер.

Кличко закликав громадян зберігати спокій і діяти виважено.

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи.

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Наразі відомо, що росіяни обстріляли Запоріжжя, Дніпро, Київ, Хмельницький, Львів, Тернопіль, Житомирщину, Сумщину та інші міста.

Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені

Все, що відомо про масовані ракетні удари по Україні, читайте в матеріалі.

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