Визначає цілі для ракетних ударів по Україні: СБУ повідомила про підозру російському генералу

Підрозділ генерала Баранова визначає координати цілей та програмують траєкторії ракет, щоб обійти українську ППО.

Служба безпеки України зібрала докази воєнних злочинів російського генерал-майора Роберта Баранова, який очолює головний обчислювальний центр генштабу збройних сил РФ.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, підрозділ Баранова забезпечує "точність ударів" російських крилатих та балістичних ракет по території України. Підлеглі Баранова визначають координати цілей та програмують траєкторії ракет, щоб обійти українську ППО.

"Насамперед мова йде про наведення крилатих ракет "Калібр", Х-101/555 та балістичних ракет "Іскандер". За матеріалами справи, ворог чітко розуміє, що програмує значну частину російської зброї для вогневого ураження мирної, цивільної інфраструктури України", – зазначили в СБУ.

У Службі безпеки пояснили, що підрозділ Баранова отримує попередні координати від вищого командування, а потім співставляє їх з реальними локаціями на картах. Отже, російська армія свідомо завдає ударів по цивільних об'єктах. Такі удари є воєнними злочинами, внаслідок яких з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, загинуло понад пів тисячі дітей.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Баранову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч.ч 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднанні з умисним вбивством)", – йдеться у повідомленні СБУ.

У Службі безпеки України також встановили особи 30 підлеглих генерала Баранова, які безпосередньо причетні до скоєння воєнних злочинів проти України.

Усі докази, зібрані СБУ, будуть використані для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців у Міжнародному кримінальному суді.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони Росії. Він особисто координує поставки російському війську керованих авіабомб та балістичних ракет “Іскандер”.

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