Визнали непридатним і забрали обліковий документ на затвердження до ВЛК – як діяти військовозобов’язаному

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Військовозобов’язані громадяни повинні оновити свої дані і мати військово-обліковий документ. Проте бувають випадки, коли чоловіка визнали непридатним до служби та забрали військово-обліковий документ.

Юрист Андрій Топчій пояснив, як діяти у такому випадку.

Він зазначив, що відповідно до п. 22.7. Положення "Про військово-лікарську експертизу" (затверджено Наказом МОУ № 402), постанова ВЛК про визнання особи непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку підлягає затвердженню штатною ВЛК. Тож документи були направлені до регіональної ВЛК на затвердження.

"Я би рекомендував отримати електронний військовий документ через ЦНАП або "Резерв+" і поки його пред'являти співробітникам ТЦК та СП. Можливо, у вказаному документі вже підтягнеться інформація про проходження ВЛК. Якщо ні – напишіть письмовий запит до ТЦК з проханням надати відповідь про те, в якому зараз стані перебуває ваша справа. Ця відповідь фактично підтвердить, що ви дійсно пройшли ВЛК та наразі чекаєте затвердження постанови ВЛК регіональною ВЛК", - пояснив він.

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