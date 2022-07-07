"Визнання РФ спонсором тероризму стане для режиму Путіна серйозним ударом": Єрмак - про заклик до США

Резолюція після її ухвалення стане важливим кроком на шляху включення РФ до "елітного" клубу держав-вигнанців.

Під час зустрічі з президентом України та командою Офісу американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль, що відбулася 7 липня, представили резолюцію "Про заклик до Державного секретаря США визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму".

Документ вже погоджений Сенатським комітетом із закордонних справ, повідомив Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Тепер, за словами Єрмака, для його остаточного ухвалення необхідно завершити усі передбачені американським законодавством внутрішньодержавні процедури.

Питання про визнання РФ державою-спонсором тероризму було ініційовано робочою групою "Макфола-Єрмака", яка готує пропозиції щодо посилення санкційного тиску проти РФ.

Рекомендації групи однозначні – Росія має бути визнана спонсором тероризму.

Україна від самого початку повномасштабного вторгнення росії заявляла про важливість ухвалення такого рішення. Це стало б логічною реакцією на ті злочини, які чинять російські окупанти, вбиваючи мирне населення, завдаючи бомбових і ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, нещадно тероризуючи українців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Визнання РФ спонсором тероризму стане для режиму Путіна серйозним ударом.

Росія не зможе отримувати фінансування за кордоном, купувати товари подвійного використання, будь-який бізнес з країною стане токсичним.

Це матиме колосальні негативні репутаційні наслідки для путінського режиму.

"Ми зможемо зруйнувати економіку росії, позбавивши можливості фінансувати війну", - додав Єрмак.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН.