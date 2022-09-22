"Визнання, що кадрова армія РФ посипалася" – Зеленський про російську мобілізацію

Президент переконаний: саме на факт української сили реагує керівництво РФ, змінюючи тактику.
Рішення Кремля про мобілізацію – відверте визнання, що їхня кадрова армія не витримала і посипалася в Україні.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері 22 вересня.
Зеленський наголосив, що Україна:
- вистояла після повномасштабного нападу Росії;
- змогла об'єднати світ навколо боротьби за свободу;
- змогла звільнити значну частину окупованої території;
- досі звільняє людей з російського полону.
"І Україна змогла змінити перебіг війни так, що кожен окупант, навіть найбільш неадекватний, відчув, що ми можемо перемогти й рухаємося до перемоги. Я дякую кожному й кожній, хто воює та працює заради цього! Заради нашої перемоги", — зазначив Зеленський.
Президент переконаний: саме на факт української сили реагує керівництво РФ, яке змінює тактику й намагається втягнути у війну ще більше росіян і ресурсів.
Рішення Путіна про мобілізацію Зеленський назвав "відвертим визнанням, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала й посипалася".
"І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян Росії – це не щось там на ТБ чи в Інтернеті, а те, що зайшло до кожного російського дому", — підсумував він.
Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію.
Згодом росіяни почали виходити на перші акції протесту проти мобілізації, проте мітингувальників швидко розганяли силовики.
Читайте також:
- Рішення російського керівництва не змінюють для України нічого – Зеленський після засідання Ставки
- Купа "м'яса" підсилить бойові можливості РФ, як би ми з цього не сміялися – Білецький
- Абсолютно жахлива брехня – в РФ не часткова, а повна мобілізація – російський опозиціонер