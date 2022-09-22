"Визнання, що кадрова армія РФ посипалася" – Зеленський про російську мобілізацію

Рішення Кремля про мобілізацію – відверте визнання, що їхня кадрова армія не витримала і посипалася в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері 22 вересня.

Зеленський наголосив, що Україна:

вистояла після повномасштабного нападу Росії;

змогла об'єднати світ навколо боротьби за свободу;

змогла звільнити значну частину окупованої території;

досі звільняє людей з російського полону.

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"І Україна змогла змінити перебіг війни так, що кожен окупант, навіть найбільш неадекватний, відчув, що ми можемо перемогти й рухаємося до перемоги. Я дякую кожному й кожній, хто воює та працює заради цього! Заради нашої перемоги", — зазначив Зеленський.

Президент переконаний: саме на факт української сили реагує керівництво РФ, яке змінює тактику й намагається втягнути у війну ще більше росіян і ресурсів.

Рішення Путіна про мобілізацію Зеленський назвав "відвертим визнанням, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала й посипалася".

"І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян Росії – це не щось там на ТБ чи в Інтернеті, а те, що зайшло до кожного російського дому", — підсумував він.