Визволені з полону американці розповіли про катування, нестерпні умови та допити росіян

Росіяни вимагали, щоб полонені громадяни США визнали, що вони не добровольці, а були відправлені американським урядом.

Визволені з російського полону іноземні добровольці, громадяни Америки Алекс Дрюке та Енді Тай Гюїн розповіли про катування та знущання, яких вони зазнали протягом 104 днів полону. Їх допитували, піддавали фізичному і психологічному насиллю.

Про це пише The Washington Post.

Громадяни США були звільнені 21 вересня в рамках масштабного обміну полоненими між Росією та Україною.

9 червня американці разом зі своїм підрозділом виїхали з Харкова на північ. Вони мали займатись аеророзвідкою – слідкувати з безпілотників запозиціями російських військових. Однак підрозділ натрапив на ворожу засідку. Частина підрозділу повернулась на базу, однак Дрюке та Гюїна росіянам вдалося захопити. Це була їхня перша та остання місія в Україні.

За словами Дрюке, коли вони перетинали кордон із Росією, їхні викрадачі вдарили їх у живіт і сказали: "Ласкаво просимо до Росії".

Більшість часу в наступні декілька днів вони сиділи із завʼязаними очима – повʼязки знімали зрідка. За цей час вони зрозуміли, що перебувають у таборі з наметів, у кожному з яких розмістили по шість-сім військовополонених. Територію оточували огорожа і колючий дріт.

За словами американців, допити були "жахливими". У росіян виникли сумніви, що вони є рядовими військовослужбовцями української військової частини. Окупанти неодноразово запитували Дрюке та Гюїне, чи вони з ЦРУ.

"Вони справді думали, що нас надіслав наш уряд або ми отримали велику державну підтримку. Вони дійсно хотіли переконатися, що ми не брешемо про це – і у них були свої способи зробити це", – розповів Алекс Дрюке.

Через чотири дні їх перевезли на окуповану територію України у Донецькій області. Катування над ними там погіршилися ще більше. Більшість полонених тримали в холодному підвалі, розділеному на камери. Вони отримували буханець хліба щодня разом із водою, яка часто була брудною. Гюїн сказав, що під час допитів чув крики і плач від болю.

"Це була одна з найгірших частин, чути, як людям завдають болю, і не мати змоги з цим нічого вдіяти", - зазначив він.

Також, за словами полонених іноземців, росіяни наказали їм брати участь у пропагандистських інтерв’ю, які з’явилися на російських державних ЗМІ. В одному з них, опублікованому 17 червня, вони мали висловити розчарування корупцією в українській армії та попередити інших американців "двічі подумати" щодо приєднання до військових. Дрюке сказав, що його все ще турбує те, що він був змушений говорити такі речі.

Ще через чотири тижні їх знову перевели до іншого місця. Умови там було так само жихлі: клопи кусали їх настільки сильно, що у чоловіків лишилися шрами на спинах.

Дрюке та Гюїн були звільнені в межах обміну полоненими 21 вересня, коли також звільнили захисників "Азовсталі".

Нагадаємо, Папа Римський розповів деталі своєї участі у звільненні захисників "Азовсталі".

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