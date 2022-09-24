Визволені з полону військовослужбовці ЗСУ не бачили представників Червоного Хреста - Лубінець

Він наголосив, що такі дії – це невиконання мандата МКЧХ.

Жоден з українських захисників, які перебували у російському полоні, не бачив представників Червоного Хреста.

Про це розповів омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Україна хоче порушити питання невиконання мандата МКЧХ щодо зустрічей з військовополоненими.

"Жоден із військовополонених, яких ми звільнили, не бачив представника Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ і ми маємо про це публічно говорити", - зазначив він.

Лубінець додав, що планує на початку жовтня зустрітися з керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві.

Омбудсмен підкреслив, що представники МКЧХ брали на себе зобов'язання щодо захисників Маріуполя, а їх мандат змушує Росію виконувати Женевські конвенції.

"Вони були присутні під час виходу з "Азовсталі" наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов'язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося", - резюмував він.

Нагадаємо, Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото). 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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