"Визвольна зброя": Резніков пояснив, як ЗСУ використовуватимуть касетні боєприпаси

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси допоможуть завдати якомога більше втрат російським окупантам.

Про це він написав у Twitter.

З його слів, касетні снаряди є визвольною зброєю, яка допоможе звільняти українські території, рятуючи життя солдатів.

"Хочу наголосити, що при реалізації нашого невід'ємного права на самооборону ми й надалі суворо дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, підписаних і ратифікованих Україною", — зазначив міністр.

Резніков заявив, що Україні потрібно повернути території та зберегти життя людей, для чого необхідно завдати більшої шкоди ворогові.

"Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати. У наших інтересах зберегти життя наших солдатів. Ось чому ми продовжуватимемо робити це, використовуючи всі смертоносні озброєння, які є у нас", — підкреслив очільник відомства.

Також Резніков назвав п'ять принципів, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних боєприпасів:

застосування лише для деокупації своїх територій. Україна не обстрілюватиме ними територію Росії

не використовувати боєприпаси у міській забудові, а лише в районах зосередження російських військ для прориву ліній оборони

суворий облік застосування касетних снарядів

території, де застосовувалися ці боєприпаси, будуть пріоритетними для розмінування

повідомлення партнерам про використання цих снарядів для звітності та контролю

Нагадаємо:

7 липня в адміністрації президента США Джо Байдена офіційно підтвердили передавання Україні касетних боєприпасів. Київ узяв на себе письмові зобов'язання, що буде розумно використовувати ці снаряди. Згодом Джо Байден пояснив, чому все ж таки було ухвалено "непросте рішення" щодо відправлення до України касетних боєприпасів. За його словами, Києву потрібні боєприпаси для контрнаступу.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації прокоментували передавання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Відповідна публікація з'явилася в Telegram-каналі речниці відомства Марії Захарової 7 липня.

"Застосування касетних боєприпасів — це воєнний злочин", — написала Марія Захарова.

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