"Вкласти все, що у них є": Арестович розповів про нове завдання армії РФ

"Вкласти все, що у них є": Арестович розповів про нове завдання армії РФ

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, заявив, що командування поставило російським військам завдання вкласти все у вихід на межу Луганської і Донецької областей. Українським військам там вже дуже складно, а буде ще складніше.

Ситуацію у війні на Донбасі Арестович назвав "досить проблемною".

Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 24 травня.

"Російське командування – по тому, що я бачу з відкритих джерел, тут жодної таємниці немає, це просто аналіз того, що відбувається – поставило завдання вкласти все, що в них є і чого немає, у вихід на межу Луганської і Донецької областей", – сказав Арестович.

"Вони стягнули на межу Луганської області все, що можна. Свіжосформовані БТГ російські із резервістів і так далі, ПВК, перекинути з зовсім вже Далекого Сходу, з Сахаліну частини, частину БТГ з Бєлгородської області завели, Росгвардія. Все, що їде і повзає, кидається туди і ще посилюватиметься", – розповів радник керівника ОП.

Він також висловив думку, що 10-12 російських батальйонних тактичних груп "ще цілком можуть дати бій на цих напрямках, де намітився удар".

"А це за теперішніх часів дуже серйозний аргумент. Тобто нам вже там складно, а буде ще складніше. Тобто ситуація досить проблемна", – резюмував Арестович.

Нагадаємо, в МВС України попередили про дуже тяжкий місяць війни за Донбас, а також – що війна переходять у затяжну фазу.

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