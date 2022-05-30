Включно з нафтовим ембарго: Єрмак повідомив, коли ЄС узгодить шостий пакет санкцій проти Росії

Включно з нафтовим ембарго: Єрмак повідомив, коли ЄС узгодить шостий пакет санкцій проти Росії

Шостий пакет санкцій проти Росії може бути узгоджений Євросоюзом вже сьогодні, 30 травня.

Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"ЄС може узгодити шостий пакет санкцій вже сьогодні. Як повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, були складні переговори, але рішення необхідно ухвалювати, включно з ембарго на російську нафту", - написав він.

Керівник ОП зазначив, що для ЄС важливо продемонструвати сильну позицію, оскільки головна мета Росії - розколоти єдність і використати це як слабкість Євросоюзу. Єрмак додав, що цього не можна допускати.

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Варто зазначити, що у ЄС останніми днями не могли досягнути згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії через вимоги Угорщини, яка виступила проти включення до списку нафтового ембарго. Також ЗМІ писали, що ще однією причиною стало те, що деякі країни ЄС не хочуть забороняти продавати росіянам нерухомість в Європі.

Нагадаємо, через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго лідери деяких країн Євросоюзу пропонують заборонити імпорт нафти з Росії, яка транспортується морем, а постачання через трубопроводи – тимчасово дозволити.

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