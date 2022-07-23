"Вкотре демонструє повне нехтування РФ міжнародним правом" - Боррель про удар по Одеському порту

В ЄС засуджують ракетний удар росіян по Одеському порту.

Європейський Союз рішуче засуджує ракетний удар РФ по порту Одеси.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у Twitter.

"ЄС рішуче засуджує російський ракетний удар по морському порту Одеси. Удар по ключовій для експорту зерна цілі через день після підписання Стамбульських угод особливо ганебний і вкотре демонструє повне нехтування Росією міжнародним правом та зобов'язаннями", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, ворог вранці 23 липня завдав ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російських ракети, ще дві збила ППО.

Це сталося після того, як у п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина та ООН підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.

Згідно з угодою, "зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині.

Росіяни поцілили по тій частині Одеського порту, де готувалося зерно до експорту.

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