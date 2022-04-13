Як окупанти входили до України через Чорнобильську зону / скріншот з відео

Вкрали ліжко, насвинячили і поглумилися над символікою Білорусі: як окупанти входили до України через Чорнобильську зону (відео)

Вкрали ліжко, насвинячили і поглумилися над символікою Білорусі: як окупанти входили до України через Чорнобильську зону (відео)

Російські військові псують все, що трапляється їм на шляху.

Окупанти пограбували прикордонний пост та поглумилися не лише над українською символікою, але й над білоруською.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

До слова, українські прикордонний дійшли до контрольного поста, через який російські військові заходили до України з території Білорусі. Працівники служби зафіксували, що загарбники обікрали службове приміщення, та навмисно зіпсували прикордонні стовпи з українською та білоруською символіками.

Як окупанти входили до України через Чорнобильську зону / скріншот з відео

"Традиційно рашисти залишили за собою свинарник. Вони навіть вкрали ліжка зі службового приміщення прикордонників. Прикордонні стовпи з символікою двох країни поламали та покидали на землю. Тож білорусам варто замислитися, ким їх вважають російсько-окупаційні війська, які зневажають їх державну символіку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Вже 31 березня стало відомо, що окупанти залишили територію Чорнобильської АЕС та місто Славутич.

Наразі відомо, що після окупації ЧАЕС уже помер російський військовий, ще сотня перебуває на лікуванні.

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