Вкрали навіть труси: "кадирівці" обікрали та зруйнували будинок сестри Ніни Матвієнко

Будинок сестри артистки розташований у Бучі.
Окупанти прийшли на українські землі та чинять жахливі речі. Вони руйнують міста та вбивають цивільних. Разом з тим вони обкрадають українців.
Народна артистка України Ніна Матвієнко розповіла, як "кадирівці" зруйнували будинок її сестри.
Сімейне гніздечко рідної людини виконавиці розташована в Бучі, де велися активні бойові дії. Окупанти чинили там звірства: вбивали місцевих та обкрадали їхні будинки. Зокрема, домівку сестри Нині Митрофанівни "кадирівці" зруйнували. Вони вкрали там все, не гребували навіть спідньою білизною.
"Будинок моєї сестри у Бучі розвалили. Вона тільки купила квартиру. Вона все вклала туди. А ця банда "кадирівців" все повиносила. Все до трусів повиносили. Голодранці! Це звірюки! Це саранча, яка сьогодні винищує все живе. Витягує все наше, це ж так неможа", - емоційно розповіла "Зірковому шляху" Ніна Митрофанівна.
На щастя, рідні артисти врятувалися. Вони перебувають у безпечному місці.
"Усіляке було. Але, дякувати Богу, всі цілі і всі здорові. Звичайно, потрясіння нервові і ті психологічні... Ми будемо ще довго це перетинати після нашої перемоги", - додала Ніна Митрофанівна.
Раніше Олег Скрипка розповів, що до його будинку вдерлися російські окупанти. Загарбники забрали лише дрібні речі, а цінні – залишили.
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