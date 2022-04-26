Вкрали навіть забруднені радіацією речі: Зеленський про те, як окупанти розграбували ЧАЕС

Вкрали навіть забруднені радіацією речі: Зеленський про те, як окупанти розграбували ЧАЕС

Російські війські намагалися наступати на Київ через Чорнобильську зону, тому у перші дні війни вони захопили ЧАЕС.

Загарбники рили окопи у Рудому лісі, їздили там бронетехнікою та облаштовували свої позиції.

Про це у своєму відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

"Російські війська, які намагалися наступати на Київ через Чорнобильську зону, використовували цю закриту територію як військовий плацдарм. Вони облаштовували позиції на землі, на якій просто заборонено навіть стояти. Вони ганяли бронетехніку територією, де захоронені забруднені радіацією матеріали і де кількість радіоактивних часто просто зашкалює", - розповів президент.

План окупантів щодо наступу на Київ провалився, і загарбники відступили. Коли російські військові тікали з ЧАЕС, то грабували все, що траплялося їм під руки. Вони вкрали навіть речі, які були забруднені радіацією.

"Вони зруйнували пункти дозиметричного контролю, зламали і розікрали систему контролю радіаційного стану на Чорнобильській атомній електростанції. Вони розграбували ядерну аналітичну лабораторію, вони вкрали навіть забруднені речі, які конфіскували у порушників правил Зони відчуження", - додав президент.

Зеленський наголосив, що через свавілля окупантів могла б статися ядерна катастрофа. Лише завдяки професійності спеціалістів, які працюють на ЧАЕС, вдалося уникнути аварії.

"Лише завдяки професійності і сумлінності наших спеціалістів, які працюють на Чорнобильській станції та на інших об’єктах Чорнобильської зони, вдалося врятувати Україну, вдалося врятувати Європу від нової катастрофи". – наголосив Зеленський.

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 62-го дня війни

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