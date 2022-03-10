Вкрали капці, цукор і кухонний комбайн: ЗСУ розгромили російських окупантів, які грабували людей 

Російські окупанти - вбивці та мародери.

ЗСУ розгромили російських окупантів, які пограбували місцевих жителів. Тепер награбоване росіянам не знадобиться.

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Про це повідомляють українські захисники у соцмережі.

"Від екіпажів цього танка Т-72Б та МТ-ЛБ мало що залишилось. Те що залишилось випадково живим - поки що бігає полями, кинувши "героїчно" награбоване у наших людей. Тапки, цукор, принтер, і кухонний комбайн. Що в голові у тих тварин? Вбивці та мародери", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Банк міжнародних розрахунків призупинив співпрацю із Центробанком РФ через війну проти України.

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