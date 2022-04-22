"Вкрасти унітаз і померти": Зеленський розповів про мрію російських окупантів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував новину про те, що начебто завданням Росії зараз є встановлення контролю над півднем України та вихід до кордону Молдови.

Мовляв, що там, у Молдові, нібито порушуються права російськомовних.

У новому відеозверненні 22 квітня очільник країни зазначив, що територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія.

"Де немає свободи слова, немає свободи вибору. Просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти", – зазначив Зеленський.

Президент вкотре наголосив, що це лише підтверджує те, що він вже неодноразово говорив: російське вторгнення в Україну передбачалося лише як початок, а далі загарбники хочуть захопити й інші країни.

Втім, Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде захищатися стільки, скільки потрібно, щоб зламати амбіцію Російської Федерації.

"Але всі народи, які так само, як і ми, вірять у перемогу життя над смертю, мають боротися разом з нами. Мають допомагати нам, оскільки саме ми стали першими на цьому шляху. А хто далі? Якщо той, хто може опинитися далі, хоче залишитися сьогодні нейтральним, щоб не втратити щось, то це – найбільш ризикована ставка насправді. Бо ви втратите все", – зауважив він.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 58-го дня війни

Нагадаємо, раніше український президент прокоментував незгоду РФ припинити вогонь під час відзначення одного з найбільших християнських свят.

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