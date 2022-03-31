Вкрав в українців золото та гроші, але до Росії не довіз: що відомо про ліквідованого окупанта-злодія

Вкрав в українців золото та гроші, але до Росії не довіз: що відомо про ліквідованого окупанта-злодія

Окупанта звали Денис Цибенко. Він був родом з Псковсього району.

Збройні сили України ліквідували російського окупанта Дениса Цибенка, який пограбував мирних українців. У нього знайшли багато прикрас та валюту - долари і фунти. Як вдалось встановити, російський вбивця та мародер був родом з села Солов'ї Псковського району.

Про це пише "Обозреватель".

Український військовий, який бачив знищення окупанта, повідомив, що російського вбивцю допоміг ліквідувати Javelin. Під час обшуку тіла загарбника воїну з Тероборони вдалось виявити награбоване золото та валюту.

Судячи із соціальних мереж, російському окупанту було 27 років, родом він з Псковського району. У 2016 року Денис Цибенко закінчив Псковський університет зі ступенем "бакалавр за напрямом менеджмент", містом проживання зазначена Опочка Псковської області.

Фото із соцмереж

Нагадаємо, російські окупанти у телефонних розмовах з родичами зізнаються, що в Україні вони ґвалтують дітей та їдять собак.

Також жителька Київщини розповіла, як російські окупанти вбили її чоловіка та по черзі її зґвалтували.

Моторошна трагедія сталась і у Маріуполі. Там російські окупанти кілька днів на очах у 6-річного хлопчика ґвалтували його матір. Від отриманих травм жінка померла.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 148 дітей, зросла і кількість поранених - їх 232.