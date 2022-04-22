"Вкрай складно, і в сучасних умовах майже неможливо": Данілов про відновлення ядерного статусу України

Україна на сьогодні є нейтральною країною, яка не має ядерної зброї.
На сьогодні не стоїть питання про відновлення ядерного статусу України, що буде завтра – треба дивитись як розвиватиметься світ.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів секретар РНБО України Олексій Данілов, пише "Укрінформ".
«По-перше, це вкрай складно, і в сучасних умовах це майже неможливо. Ми можемо мріяти про це, можемо про це говорити, але є технологічний процес, і я можу сказати, що це неможливо на сьогоднішній день. Як буде завтра - треба буде дивитися. Треба буде дивитися, як буде розвиватися світ. Я можу сказати, що після цієї війни світ буде зовсім інший, він буде по-іншому розвиватися. Будуть створюватися нові союзи, будуть створюватися нові фундаментальні речі, нова система безпеки. І нам головне брати участь у створенні цієї нової системи безпеки і бути учасниками, повноправними учасниками цього процесу», - наголосив Данілов.
Він нагадав, що Україна на сьогодні є нейтральною країною, яка не має ядерної зброї, у той же час російська федерація, яка є членом Ради безпеки ООН, здійснює акт агресії по відношенню до країни, яка є засновником ООН.
Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи використовуватиме Росія ядерну зброю проти України.
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