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Влада Білорусі дозволила пересування ракет РФ своєю залізницею: це загрожує білорусам вибухами

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Влада Білорусі дозволила пересування ракет РФ своєю залізницею: це загрожує білорусам вибухами

Associated Press

Білорусів попередили про небезпеку таких дій.

Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею. При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численими жертвами.

Про це повідомляє ЦПД при РНБО України. 

Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться: головні частини ракет "Точка-У; реактивні снаряди РСЗВ "Град"; реактивні снаряди "Смерч"; квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.

"Крім небезпеки здетонування, є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати. Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, житель Харкова отримав 40 тис. грн від російських окупантів за те, що передав їм дані про об’єкт критичної інфраструктури міста та військовий об’єкт. Підозрюваного уже затримали. 

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