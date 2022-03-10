Влада Білорусі дозволила пересування ракет РФ своєю залізницею: це загрожує білорусам вибухами

Білорусів попередили про небезпеку таких дій.

Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею. При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численими жертвами.

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Про це повідомляє ЦПД при РНБО України.

Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться: головні частини ракет "Точка-У; реактивні снаряди РСЗВ "Град"; реактивні снаряди "Смерч"; квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.

"Крім небезпеки здетонування, є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати. Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, житель Харкова отримав 40 тис. грн від російських окупантів за те, що передав їм дані про об’єкт критичної інфраструктури міста та військовий об’єкт. Підозрюваного уже затримали.

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