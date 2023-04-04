Влада Брянської області РФ заявляє про атаку безпілотників на військкомат і відділ МВС

Військкомат та відділ поліції Севського району Брянської області атакували два дрони.
У Севському районі Брянської області РФ ворожий військкомат та будівлю МВС атакували безпілотники.
Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram.
"Внаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Оперативні служби працюють на місці", — написав він.
Згодом Богомаз додав, що за допомогою БПЛА вибуховий пристрій скинутий поблизу будівлі місцевого УМВС. В обох випадках обійшлося без потерпілих.
Він не уточнив, у якому населеному пункті безпілотний апарат упав на військкомат. "Дождь" пише, що військкомат Севського району знаходиться у місті Севську – близько 140 км на південь від Брянська у бік кордону з Україною.
В атаці Богомаз звинуватив ЗСУ, однак, як відомо, Україна заперечує причетність до будь-яких операцій на території РФ.
Раніше повідомлялося, що у Брянській області РФ озброєний мобілізований взяв у заручники військових.
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