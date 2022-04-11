Влада Франції конфіскує картину Кончаловського у російського мільярдера

У Франції залишаться "Автопортрет у сірому" Кончаловського і портрет Тимофія Морозова пензля Сєрова.

Влада Франції збирається конфіскувати картину роботи Петра Кончаловського "Автопортрет у сірому" з колекції Морозових, що належить російському мільярдеру Петру Авену. Шедевр був частиною виставки "Ікони сучасного мистецтва" в Парижі, що відбулася від 22 вересня 2021 року до 3 квітня 2022 року.

Про це повідомляє видання Le monde.

До повномасшабної війни в Україні мільярдер Петро Авен, його вважають близьким до Володимира Путіна, керував російським Альфа-банком.У міністерстві культури Франції заявили, що картина залишатиметься в цій країні “доти, доки на її власника поширюється міра щодо заморожування активів”.

Видання також зазначило, що влада Франції розглядала питання про конфіскацію ще однієї картини з колекції Морозових — портрета підприємця Тимофія Морозова авторства Валентина Сєрова. Шедевр надав Московський музей авангарду, створений 2001 року російським підприємцем зі списку санкцій В'ячеславом Кантором. Він же — перший акціонер компанії з виробництва добрив "Акрон".

Нагадаємо, понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію. Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить неадекватній Росії. Експерти оцінили, чи настане від санкцій кінець економіці Росії.

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