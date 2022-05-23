Влада Маріуполя оприлюднила імена та фото зрадників від "ОПЗЖ", які допомагають окупантам знищувати місто

Міськвлада оприлюднила імена та фото колаборантів, які співпрацюють з російськими загарбниками.

Маріупольська міська влада опублікувала список зрадників та колаборантів, які співпрацюють з російськими окупантами, зокрема, вони були корегувальниками вогню. Це колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ".

Список оприлюднили у Telegram-каналі.

Зазначається, що вони також організували так зване свято 9 Травня у Маріуполі.

"На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь внаслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства. Вони – це колаборанти з місцевої фракції партії «ОП-ЗЖ». За власним бажанням ці зрадники примкнули до ворога і зараз продовжують знущатись над маріупольцями, які ще залишаються у місті. Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками «ура». Обличчя цих гауляйтерів повинен знати кожний. Усі колаборанти понесуть покарання за скоєні злочини проти свого міста та країни", - йдеться у дописі.

Імена та фото колаборантів:

Нагадаємо, у Маріуполі зростає загроза епідемії: місто потребує евакуації мешканців.

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