"Влада не працює. Катастрофа": Кім розповів про наративи, які просуває Росія у Миколаєві

За словами керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, таким чином окупанти намагаються створити враження, що в обласному центрі катастрофа, а влада нічого не робить.

Про це він сказав у своєму відеозверненн 3 серпня.

За його словами, росіяни намагаються поширювати такі наративи, з допомогою яких вони маніпулюють місцевими жителями.

"Перше - влада не працює. Друге - катастрофа, Миколаїв знищують, давайте сідати домовлятись з рускими. Третє - жорстокість, з якою вони обстрілюють лікарні та зупинки громадського транспорту", - йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Кім наголошує, що на місцевих мешканців та на владу це не діє. Натомість люди ще більше почали ненавидіти ворога. "Але все це на нас не впливає. Нам важко, але ми стійкі, і ми їх всіх переколошматимо", - додав він.

Голова Миколаївщини запевнив: ті, хто віддають злочинні накази, понесуть покарання. Натомість російським солдатам в окопах порадив здаватись, адже так з'явиться шанс, що їх обміняють, а не ліквідують.

Крім того, Віталій Кім розповів про нічний обстріл Миколаєва. Окупанти вдарили по супермаркету, а також біля багатоповерхівки, а таож влучилм у кінно-спортивну школу. "Я зрозумів: росіяни думають, що в нас тут загін кінний бандерівців готують", - прокоментував цей удар Кім.

Нагадаємо, розпочалася 161 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються витіснити ЗСУ на Бахмутському напрямку та прорватися на Авдіївському. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 3 серпня.



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