Диктатор Путін / © Associated Press

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Росія може продовжити обстріли українських міст під виглядом «відплати» за спецоперацію «Павутина» та інші успішні дії українських сил.

Про це заявив військовий експерт Іван Ступак у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, Кремль прагне закрити своєрідний «гештальт помсти» за удари по стратегічній авіації та продемонструвати активність, аби заспокоїти внутрішню аудиторію.

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«Росії зараз потрібно закрити гештальт „відплати“ за українські атаки на стратегічну авіацію і задовольнити своє населення», — зазначив експерт.

Ступак нагадав, що схожа ситуація вже була у 2023 році, коли українські захисники зайшли на територію Курської області.

«Це викликало величезне невдоволення. Тоді „Z-спільнота“ вимагала помсти, і РФ вдалася до масованого удару. Після цього росіяни стали задоволеними», — розповів він.

Проте наразі, за його словами, навіть після повторного масованого удару по Україні, очікуваного «ефекту задоволення» у росіян не спостерігається.

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«Тому припускаю, що під таким брендом акції помсти росіяни, можливо, будуть ще атакувати Україну, західні регіони, ну і насамперед столицю. Чим більше диму, полум’я — тим більш задоволеним виглядатиме російське провоєнне населення», — підсумував Ступак.

Раніше повідомлялося, що російська армія останніми днями продемонструвала нову, ще небезпечнішу тактику ракетно-дронових ударів, які, вочевидь, триватимуть.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін розлючений тим, що досі не може встановити контроль над Україною. Тому він обрав для боротьби так званий чеченський варіант і намагається масованими атаками змусити український народ до капітуляції.