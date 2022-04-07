Влада РФ нарощує темпи залучення кримчан до проходження військової служби - Денісова

За словами Денісової, призовників одразу везуть у призначені пункти збору.

У Криму окупаційна влада Росї нарощує темпи залучення чоловіків до проходження військової служби у збройних силах РФ.

Чоловікам призовного віку встановлено заборону на виїзд із території півострова. Увесь автомобільний транспорт ретельно перевіряється.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людин Людмила Денісова у Facebook.

За її словами замість видачі повісток мешканцям Криму, військові патрулі примусово доставляють призовників одразу у призначені пункти збору.

"Призов до російської армії громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, порушує статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється окупаційній державі змушувати осіб, що перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах", - зазначила вона.

Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.

Нагадаємо, росіяни викрадають українських чоловіків та страчують їх.

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