Російські вербувальники отримали перелік країн, громадян яких більше не можна залучати до контрактної служби.

Про це повідомляє проєкт Важливі історії.

За даними журналістів, вербувальникам передали список із 36 країн, звідки відтепер не дозволено набирати іноземців на контракт.

Серед них — Куба, Китай, Індія, Туреччина, Іран, Єгипет, Саудівська Аравія, Пакистан, В’єтнам, Ефіопія, Кенія, ОАЕ, Катар, Бахрейн та Ізраїль.

Як зазначає видання, у лютому перелік розширили — до нього додали ще сім держав: Колумбію, Аргентину, Камерун, Лівію, Сомалі, Ємен та Ірак.

Інформацію про існування такого списку підтвердили також в одному з великих регіональних центрів набору на контракт.

Хто саме ухвалив рішення про запровадження обмежень, наразі невідомо.

За інформацією журналістів, ймовірною причиною могли стати дипломатичні домовленості, щоб уникнути напруження у відносинах із країнами-партнерами.

Раніше повідомлялося, що Росія завербувала понад 200 громадян Індії для війни проти України.

Ми раніше інформували, що Верховний суд Чехії підтвердив вирок у вигляді 21 року позбавлення волі чеху Алоїзу Полаку, який воював на Донбасі у лавах російських військ.