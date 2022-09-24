Влада Росії чудово розуміє, що відправляє своїх громадян на смерть - Зеленський про "могилізацію"

Влада Росії чудово розуміє, що відправляє своїх громадян на смерть. Тож не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 24 вересня.

Володимир Зеленський перейшов на російську і звернувся до громадян РФ. Наводимо його звернення мовою оригіналу:

"Еще раз хочу сказать для русских по-русски.

Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу же была названа самими же гражданами России «могилизацией». Могилизация. Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть – других вариантов не предусмотрено.

Российских командиров не волнуют российские жизни – им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат.

Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии. Поэтому сейчас – ключевой момент для вас всех, время, когда решается, закончится ли ваша жизнь.

Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником.

Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне.

Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия, под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается. Мы защищаем самое светлое – мы защищаем свою жизнь, наших детей, нашу свободу.

А за что воюет Россия? Каждый гражданин России знает, – и пусть многие не признают этого, но точно знают, – что именно Россия несет зло.

Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдём способ обеспечить и это.

Украина сделает все для своей победы. И каждый гражданин России должен понимать: никакие ухищрения оккупанту не помогут. Я вам обещаю".

Нагадаємо, у британській розвідці заявили, що російський диктатор Володимир Путін іде на значний політичний ризик у надії зібрати 300 тисяч військових для війни в Україні. Мобілізація у Росії зіткнеться із логістичними і адміністративними труднощами, а зібрані війська не будуть боєздатними ще протягом принаймні кількох місяців.

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