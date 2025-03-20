Влада Росії демонструє безсилу лють "заочними" вироками бійцям Інтерлегіонів

Заочні “вироки” бійцям Інтернаціональних легіонів оборони України, які дедалі частіше почали оголошувати в Росії, є засобами деструктивного інформаційно-психологічного впливу противника.

Про це йдеться в заяві командування Інтерлегіонів, яка супроводжується показовим відео.

На опублікованих кадрах після повідомлень про "вироки" бійцям показано їхню ефективну роботу на полі бою, яка змушує ворога публічно демонструвати свою безсилу лють.

У командуванні Інтернаціональних легіонів показали, чому у Росії виносять заочні "вироки" бійцям

Командування Інтернаціональних легіонів оборони України наголосило, що весь особовий склад легіонів є діючими військовослужбовцями Збройних Сил України, суворо дотримується правил ведення війни, виконує положення Міжнародного гуманітарного права та діє у відповідності до Міжнародних конвенцій.

"Раби в принципі не можуть судити вільних людей", - йдеться у заяві.

У командування Інтерлегіонів упевнені, що покарання справжніх військових злочинців, зокрема представників репресивних каральних органів на кшталт так званого “слідчого комітету” та пропагандистів російської диктатури, буде після нашої перемоги і розгляду справ російських військових злочинців Міжнародним кримінальним судом.

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"Мова йде, звісно, про тих військових злочинців, які доживуть до розгляду своїх справ в умовах жорстокої війни, розпочатої російським тоталітарним режимом", - наголосили в заяві.

Командування Інтернаціональних легіонів оборони України запевняє, що солдати, сержанти та офіцери наших підрозділів щоденно сумлінно, самовіддано і дуже професійно працюють із застосуванням усіх доступних калібрів, щоби наблизити перемогу людяності й демократичних цінностей над втіленням всесвітнього зла у вигляді російської диктатури та хворобливих амбіцій світового панування ХХІ століття.

Командування Інтернаціональних легіонів оборони України запрошує громадян вільного світу, як українців, так і іноземців, із різних куточків планети приєднатися до ботьби проти диктатури, репресій, терору, залякування та нестримної кровожерливості, якими протягом усієї своєї історії відомий наш ворог.

Нагадаємо, росіяни під час атак на ЗСУ в Курській області використовували українські розпізнавальні знаки.

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