Влада Росії демонструє безсилу лють "заочними" вироками бійцям Інтерлегіонів

Увесь особовий склад легіонів є діючими військовослужбовцями Збройних Сил України.
Заочні “вироки” бійцям Інтернаціональних легіонів оборони України, які дедалі частіше почали оголошувати в Росії, є засобами деструктивного інформаційно-психологічного впливу противника.
Про це йдеться в заяві командування Інтерлегіонів, яка супроводжується показовим відео.
На опублікованих кадрах після повідомлень про "вироки" бійцям показано їхню ефективну роботу на полі бою, яка змушує ворога публічно демонструвати свою безсилу лють.
Командування Інтернаціональних легіонів оборони України наголосило, що весь особовий склад легіонів є діючими військовослужбовцями Збройних Сил України, суворо дотримується правил ведення війни, виконує положення Міжнародного гуманітарного права та діє у відповідності до Міжнародних конвенцій.
"Раби в принципі не можуть судити вільних людей", - йдеться у заяві.
У командування Інтерлегіонів упевнені, що покарання справжніх військових злочинців, зокрема представників репресивних каральних органів на кшталт так званого “слідчого комітету” та пропагандистів російської диктатури, буде після нашої перемоги і розгляду справ російських військових злочинців Міжнародним кримінальним судом.
"Мова йде, звісно, про тих військових злочинців, які доживуть до розгляду своїх справ в умовах жорстокої війни, розпочатої російським тоталітарним режимом", - наголосили в заяві.
Командування Інтернаціональних легіонів оборони України запевняє, що солдати, сержанти та офіцери наших підрозділів щоденно сумлінно, самовіддано і дуже професійно працюють із застосуванням усіх доступних калібрів, щоби наблизити перемогу людяності й демократичних цінностей над втіленням всесвітнього зла у вигляді російської диктатури та хворобливих амбіцій світового панування ХХІ століття.
Командування Інтернаціональних легіонів оборони України запрошує громадян вільного світу, як українців, так і іноземців, із різних куточків планети приєднатися до ботьби проти диктатури, репресій, терору, залякування та нестримної кровожерливості, якими протягом усієї своєї історії відомий наш ворог.
Нагадаємо, росіяни під час атак на ЗСУ в Курській області використовували українські розпізнавальні знаки.
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