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"Влада вас попередить": Данілов закликав українців не жити очікуванням ракетних ударів

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1506
Час на прочитання
1 хв
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"Влада вас попередить": Данілов закликав українців не жити очікуванням ракетних ударів

Фото: прес-служба РНБО

Секретар РНБО нагадав, що в Україні діє система оповіщення, яка неодноразово довела свою ефективність.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов просить українців не переживати і не жити в очікуванні масованих ракетних ударів, оскільки система оповіщення завчасно попередить.

Про це секретар РНБО заявив в ефірі телемарафону.

"Я хочу всіх заспокоїти. Коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вас про це буде повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям, яке і так складне", - зазначив він.

Данілов зазначив, що в Україні діє система оповіщення, яка неодноразово довела свою ефективність.

Також секретар РНБО порадив брати інформацію про майбутні обстріли тільки з перевірених джерел, адже Росія робить багато "вкидів" в інфопростір.

Раніше Данілов заявив, що єдиним ефективним вирішенням проблеми щодо ударів по енергетичній системі України є надання ЗСУ далекобійних ракет

Переговори з Росією, Херсон, Олешки та стіна на кордоні з Білоруссю: інтерв'ю з Даніловим

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Дата публікації
Перегляди
1506
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