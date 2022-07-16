Влада закликала жителів Сум та Білопілля залишити міста на вихідні

Мер Сум Олександр Лисенко порадив жителям міста залишити його на вихідні. Водночас мер Білопілля Юрій Зарко закликав місцевих виїхати подалі від кордону.

Лисенко зауважив, що у ці вихідні за містом буде безпечніше, ніж у Сумах.

Про це міський голова написав у Мережі 15 липня.

"Уникайте великих скупчень людей і не ігноруйте повітряну тривогу. Якщо є можливість виїхати з міста, то краще нею скористатися... Я думаю, що сьогодні (15 липня – ред.), завтра і післязавтра треба приділити своїй безпеці велику увага. Прошу всіх скористатися моєю порадою", – йдеться у повідомленні Лисенка.

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Мер Білопілля у Мережі теж закликав людей виїхати подалі від кордону.

"Схоже, нас чекають непрості вихідні. Тому я б порадив тим, у кого є така можливість, виїхати на пару днів до родичів у села, подалі від кордону хоча б на 40 км", – зауважив Зарко.

Нагадаємо, ввечері 15 та вранці 16 липня російські окупанти обстріляли з мінометів та ракетами кілька громад у Сумській області.

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