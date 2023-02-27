Влаштовував "м'ясні штурми": у Росії заговорили про самосуд над Мурадовим

У Росії заговорили про самосуд над Мурадовим. Зокрема, у пряму конфронтацію з Мурадовим вступають його колеги.

Про це пише Телеграм-канал GREY ZONE.

Відомо, що російський генерал Рустам Мурадов продовжує відправляти окупантів на "м'ясні штурми" Вугледару. Його родичі уже готові до самосуду над ним.

"Він вирішив ще значніше послабити одну з найкращих танкових бригад (5-та танкова) ЗС Росії. Але його не тільки не знімають з посади, відправляючи під воєнний трибунал, але ще й підвищують у званні", - пише канал.

Відомо також, що серед окупантів шириться інформація про те, що високопоставлені генерали РФ вже вступають у пряму конфронтацію з Мурадовим.

"Кажуть, що нещодавно командувач Тихоокеанським флотом Росії відх**сосив Мурадова за втрати морської піхоти під Вугледаром, а родичі загиблих схиляються до розправи та кровної помсти над генералом", - пише канал.

Нагадаємо, що Кремль хоче дистанціювати російську армію від минулих невдач і підготувати її до нового великомасштабного наступу в Україні.

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