Влаштовував масові репресії на окупованій Миколаївщині: СБУ ідентифікувала особу спепризначенця РФ

СБУ ідентифікували особу спецпризначенця ГРУ, який під прикриттям "добровольця" захоплював Кінбурнську косу 2022 року та влаштовував репресії проти мирних українців. Йому повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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За даними СБУ, йдеться про уродженця російського міста Кемерово Євгена Делі. За наявною інформацією, до початку повномасштабного вторгнення РФ він проходив службу у 10-й окремій бригаді спецпризначення головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як ГРУ). Після 24 лютого 2022 року він діяв під прикриттям командира артилерійського підрозділу так званого "добровольчого штурмового корпусу", який брав участь у захопленні Кінбурнського півострова.

В СБУ встановили, що, перебуваючи на території тимчасово захопленої громади, він відповідав за придушення руху опору в регіоні і організовував масові репресії проти місцевих жителів.

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Репресії окупантів на окупованій Миколаївщині 2022 року

"У серпні 2022 року фігурант разом з підлеглими приїхав до будинку місцевого мешканця. У подвір’ї рашисти схопили чоловіка, зв’язали його і кинули у вантажівку. Потім потерпілого привезли до російської катівні, де щонайменше 6 днів били, гасили на його тілі недопалки та погрожували вбивством. У такий спосіб окупанти намагались "вибити" з нього підтвердження співпраці з воїнами Сил оборони. Не отримавши «зізнань», чоловіка з множинними забоями, травмами хребта і внутрішніх органів вивезли і викинули ледь притомного поблизу окупованого на той час Херсона", - повідомили в СБУ.

Також за наказом Делі загарбники викрали мешканку селища Покровське і протягом доби тримали її прикованою до стільця в одному із захоплених будинків. Потім потерпілу в багажнику авто вивезли до катівні на тимчасово окупованій частині Херсонщини, де протягом 3-х днів тримали без їжі та води. Попри жорстокі тортури, рашисти не почули від жінки жодних "зізнань" і після цього викинули її на відкритій місцевості півострова.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Делі про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені воєнні злочини. Зловмисника повністю ідентифіковано, у подальшому його буде знайдено і покарано.

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