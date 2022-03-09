"Влаштовують терор і пекло": голова Сумської ОВА розповів про злочини окупантів

"Влаштовують терор і пекло": голова Сумської ОВА розповів про злочини окупантів

Проте злочинні дії окупантів не відбивають бажання у сумчан воювати проти ворога.

На тимчасово захоплених територіях Сумщини росіяни влаштовують "тотальний терор і пекло".

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі Радіо НВ.

"Якщо вони займають якесь місто чи село, то цей [населений пункт] перетворюється на територію пекла. Наприклад, село Ворожба Лебединського району: виводять людей на вулицю з домівок і підпалюють хати, змушують людей дивитися, як горять їхні [оселі]; розстрілюють мирних мешканців. Місто Тростянець повністю окуповане. Там, де вони з’являються, грабують, забирають їжу, вбивають людей, палять домівки і чинять тотальний терор", — заявив Живицький.

За його словами, навіть такі злочинні дії окупантів не відбивають бажання у сумчан воювати проти ворога.

У своєму Telegram голова Сумської ОВА підвів підсумки минулої доби. За його словами, 8 березня окупанти майже дві години поспіль обстрілювали цивільну інфраструктуру Охтирки.

"Повністю зруйновані залізнична станція, будівля виконавчого комітету, краєзнавчий музей, місцевий універмаг і всі торгівельні приміщення, багато людей поранені, не всіх знайшли. ТЕЦ зупинена, електрики немає, зруйновано каналізаційний колектор, частково немає водопостачання, зруйновано багато електроопор. Цілий день розгрібаємо завали, які сталися внаслідок скидання авіабомби", — передав голова ОВА слова мера Охтирки Павла Кузьменка.

У Великописарівській ТГ ворог обстрілював будинки мирних жителів з крупнокаліберної артилерії. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, пошкоджено 4 приватних будинки, одна людина отримала тілесні ушкодження та була доправлена до лікарні.

У Тростянці були вуличні бої, даних про жертв немає.