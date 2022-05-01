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Влаштували бронежилету краштест: у Дніпрі затримали двох місцевих мешканців, які в парку стріляли з автомата

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Влаштували бронежилету краштест: у Дніпрі затримали двох місцевих мешканців, які в парку стріляли з автомата

Національна поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які у місцевому парку відкрили вогонь зі зброї.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, інцидент стався в одному з парків, розташованому в Індустріальному районі міста. Там громадяни почули, як невідомі люди відкрили вогонь зі зброї. На місце негайно прибули патрульні.

Пізніше з'ясувалося, що 48-річний чоловік та 39-річна жінка серед парку здійснили декілька пострілів з автомату АК-74. Що цікаво, вогонь вони відкрили по броніжилетах, для яких вирішили влаштувати краштест.

“Поліцейські затримали двох учасників події. На місці злочину правоохоронці вилучили гільзи та автоматичну зброю АК-74. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (“Хуліганство”) КК України. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Триває слідство”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що на Донеччині під час обстрілів поранення отримали троє маленьких дітей і підліток.

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