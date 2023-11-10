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Влаштували феєричний салют: на півдні контррозвідка СБУ знищила ворожий склад з боєприпасами (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Влаштували феєричний салют: на півдні контррозвідка СБУ знищила ворожий склад з боєприпасами (відео)

Знищення складу БК російських загарбників / Фото: СБУ

Українські воїни відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе.

На півдні 13 Управління військової контррозвідки СБУ знищило склад з боєприпасами та логістику окупантів.

Про це повідомив пресцентр СБУ 10 листопада та оприлюднив ефектне відео.

"Наші воїни відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе і влаштували там феєричний салют. Тепер на цьому напрямку у російських загарбників стало менше боєприпасів для обстрілу наших захисників, а також вантажівок для їх доправлення", - йдеться у дописі під відео.

13 Управління військової контррозвідки СБУ знищило склад БК та логістику окупантів на півдні

13 Управління військової контррозвідки СБУ знищило склад БК та логістику окупантів на півдні Наші воїни відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе і влаштували там феєричний салют. Тепер на цьому напрямку у російських загарбників стало менше боєприпасів для обстрілу наших захисників, а також вантажівок для їх доставки. Працюємо далі до повної Перемоги!

Опубліковано Служба безпеки України Пʼятниця, 10 листопада 2023 р.

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Дата публікації
Перегляди
1258
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