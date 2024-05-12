Влаштували фотозону на комбінаті Ілліча: чим росіяни займаються в окупованому Маріуполі (фото)

Кадирівці, які залишилися в окупованому Росією Маріуполі, охороняють металургійний комбінат імені Ілліча.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зауважив, що до міста приїхало й багато цивільних кадирівців, і вони дуже люблять розважатися.

"У центрі Маріуполя є таке кафе "Гуси-лебеді". Вони звідти не вилазять. Нічого не роблять, байдикують і показують, що вони начебто є. Щоб боялись, щоб ніхто не лазив на завод. Насправді ніхто їх і так не боїться”, — розповів Андрющенко.

За його словами, окупанти вештаються містом, влаштовують скандали та ДТП. А на прохідній комбінату встановлений банер з фотографіями Володимира Путіна, Рамзана Кадирова та Дениса Пушиліна.

Окупанти влаштували фотозону в Маріуполі / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

“Це ще період, коли Кадиров подружився з Пушиліним. Воно дуже полиняло за ці роки. Агресивне сонце, погана якість. Навіть і надрукувати нормальний банер не можуть”, — сказав радник міського голови Маріуполя.

Неподалік цього банера є пам'ятка загиблим іллічівцям під час Другої світової війни. Вона пробита російськими кулями та уламками від бомб. Андрющенко зауважив, що до окупації про неї завжди дбали, вона була у гарному стані.

“Військова техніка, військова складова, яка є на комбінаті Ілліча, її там забагато, щоб Кадирову можна було показати фоточки. Насправді “тікток-війська”. У них є така “фортифікація” якраз. Знімати дуже непогано можна буде селфі й відосики, які вони так полюбляють. Мабуть, що для того і зробили”, — додав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни зносять цілий квартал з пошкодженими обстрілами будинками. Водночас загарбники не поспішають надавати виселеним мешканцям квартир компенсаційне житло.

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