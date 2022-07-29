Влаштували вибух, щоб приховати розкрадання коштів: в Генштабі розповіли деталі жахливого вбивства "Азовців" в Оленівці

Російські окупанти влаштували потужний вибух в колишній виправній колонії №120 в місті Оленівка. В ній утримували українських військовополонених.

Росіяни на тимчасово окупованій території в Донецькій області влаштували вибух у колишній колонії, де утримувалися українські полонені. Багато військових загинули та отримали поранення.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Вибухи відбулись на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Обладнання будівлі закінчилось два дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських Захисників. Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта”, – розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також зазначили, що, за даними ГУР України, вибухи здійснено руками найманців зі складу угруповання “Вагнера”. Наказ віддав - глава військових злочинців Євген Пригожин.

“Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рф. Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на “об’єкт” мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених”, – додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що російські війська могли влаштувати пожежу в Оленівці, на момент початку якої утримувані полонені могли бути вже мертві.

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